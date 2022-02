Palermo, verso la Virtus Francavilla: Valente torna in gruppo. E Lancini…

Le ultime in vista della sfida tra Virtus Francavilla e Palermo, in programma sabato pomeriggio in Puglia

"Valente torna in campo e Baldini ritrova il suo titolarissimo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo aver saltato le prime due sedute di allenamento della settimana a causa di un sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro, l'esterno ex Carrarese è tornato a lavorare con il resto del gruppo in vista della sfida contro la Virtus Francavilla, in programma sabato pomeriggio al "Nuovarredo Arena".

Dunque, oltre allo squalificato Soleri, Silvio Baldini dovrà fare a meno di Crivello, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro. Inoltre, ieri non si è allenato col gruppo Lancini, in permesso. Ma il centrale sarà a disposizione per la trasferta in Puglia.