Palermo, verso la Virtus Francavilla: torna Saraniti, ok Peretti e Fallani. Lucca…

Quattro giorni e sarà Virtus Francavilla-Palermo.

E’ iniziata ieri la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica sera allo Stadio “Giovanni Paolo II”, “ma senza forzare la mano su chi è stato fermo per infortunio nelle ultime partite”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Ragion per cui, Lucca non è ancora tornato a disposizione e potrebbe non farlo prima di sabato. L’attaccante, che sta intensificando il lavoro differenziato, ha ormai recuperato dal problema al ginocchio. Ma difficilmente verrà rischiato sul campo sintetico di Francavilla.

A ripreso, invece, parzialmente a lavorare con il resto del gruppo Saraniti. Il centravanti palermitano non era stato convocato per la gara contro la Cavese per alcuni fastidi muscolari. È ormai pienamente recuperato Peretti, così come Fallani. Un rientro importante, quello del giovane portiere: Pelagotti, infatti, è diffidato (così come Santana e Lancini) e in caso di ammonizione salterebbe la prima partita dei playoff. E se Filippi deciderà di non rischiare l’esperto estremo difensore ex Empoli, Fallani potrebbe esordire tra i professionisti.