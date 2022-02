Palermo, verso la Virtus Francavilla: Doda recupera, Crivello out

È iniziata ieri la marcia d’avvicinamento del Palermo verso il match contro la Virtus Francavilla, in programma sabato, alle 17.30, alla Nuovarredo Arena

"Dopo un giorno di riposo i rosanero sono tornati in campo ieri pomeriggio per una seduta di allenamento allo Sport Village di Tommaso Natale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa Palermo dopo la splendida vittoria maturata ai danni della Turris per cinque a zero.