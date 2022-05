Palermo, verso la Virtus Entella: domani Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma domani alle 12:00

Il Palermo prosegue il suo cammino nella fase playoff con il match d'andata valido per la seconda fase Nazionale degli spareggi di Serie C, nel quale la formazione di Silvio Baldini affronterà la Virtus Francavilla. In vista della gara che si giocherà al 'Comunale' di Chiavari, il tecnico rosanero interverrà per rispondere alle domande della stampa nella canonica conferenza della vigilia. Lo comunica il club rosa tramite una nota ufficiale.