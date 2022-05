Palermo, verso la Virtus Entella: Accardi a rischio, Odjer in pole. Le ultime

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare l'Entella nella gara valida per l'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C

Al posto del terzino destro palermitano (che nella giornata di ieri ha svolto lavoro differenziato) dovrebbe esserci spazio per Alessio Buttaro, già titolare nella gara di ritorno contro la Triestina. Il coach del Palermo ha provato la difesa a quattro con l'ex Roma sul binario destro, Lancini e Marconi centrali e Crivello sulla fascia sinistra. Entrambi i difensori centrali sono a rischio squalifica ma Baldini non pare intenzionato a farsi condizionare dai cartellini gialli. "Squalifica che già terrà fuori il capitano De Rose per questa partita, dopo le due ammonizioni rimediate a Trieste e in casa", si legge. In pole per sostituire il leader del Palermo c'è Moses Odjer. Il centrocampista ex Trapani è stato provato al fianco di Dall'Oglio, con Damiani e De Rose in coppia nell'altra formazione.