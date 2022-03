Palermo, verso la Vibonese: venerdì mister Baldini in conferenza stampa

In vista della sfida del girone C di Serie C contro la Vibonese, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara in programma sabato 5 marzo 2022 alle 17.30, allo stadio "Renzo Barbera'

In occasione della vigilia della sfida valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C tra Palermo e Vibonese, il tecnico rosanero Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa venerdì 4 marzo alle ore 16:00. Archiviata la sconfitta per 2-1 subita sul campo della Virtus Francavilla, i siciliani sono chiamati a proseguire la loro striscia di risultati positivi tra le mura del 'Renzo Barbera', rettangolo verde sul quale il Palermo non ha mai subito una sconfitta. Di fronte avrà una Vibonese in piena crisi di risultati e prestazioni, ferma all'ultimo posto della classifica.

Di seguito la nota ufficiale del club rosanero.

Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 15:50 per partecipare alla conferenza.