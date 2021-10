Palermo, verso la Vibonese: Marconi è pronto a tornare in gruppo. Le ultime

Le ultime sulle condizioni di Ivan Marconi e Andrea Accardi in vista della sfida contro la Vibonese

Dopo la vittoria conquistata mercoledì sera al "Renzo Barbera" ai danni della Virtus Francavilla grazie alla rete messa a segno da Matteo Brunori nel secondo tempo, il Palermo torna al lavoro per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Vibonese , in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Luigi Razza" di Vibo Valentia. Restano da valutare le condizioni di Ivan Marconi , costretto a saltare le ultime due partite a causa di un problema alla coscia accusato nel corso del match contro il Foggia .

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", il centrale ex Monza si sottoporrà nella giornata di oggi ad un controllo per ottenere eventualmente il via libera e poter così tornare a disposizione del tecnico Giacomo Filippi per la trasferta di domenica. "Non dovrebbe ancora farcela Accardi, che però sta intensificando il programma di riatletizzazione dopo essere tornato dalla Spagna per ulteriori cure al polpaccio", prosegue il noto quotidiano.