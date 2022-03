Palermo, verso la Vibonese: Baldini studia qualche cambiamento. Silipo e Felici…

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Vibonese, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

"Fella resta fuori e Crivello prosegue con la riatletizzazione, dunque Baldini non può far altro che lavorare sulla falsariga delle formazioni provate negli ultimi giorni". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Il tecnico rosanero studia qualche cambiamento tra mediana e trequarti in vista della sfida contro la Vibonese , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", schierando ancora una volta Santana sulla trequarti, nel trio completato da Valente e Floriano alle spalle di Soleri . Dall’altro lato spazio a Luperini , Brunori , e alla linea verde: Felici a destra e Silipo a sinistra.

"Nell’ottica delle modifiche attese dopo la sconfitta di Francavilla, tanto più in casa e contro la Vibonese ultima in classifica, i due 'gemelli' romani potrebbero convincere l’allenatore a dar loro una chance. Ogni decisione, però, verrà presa oggi", si legge. In mediana, invece, stavolta Baldini ha schierato da un lato Odjer e Damiani, dall’altro De Rose e Dall’Oglio. In difesa, Doda sulla fascia sinistra, in assenza di Crivello, le cui condizioni verranno valutate in giornata. Contro la Vibonese, però, dovrebbe toccare ancora a Giron. Il francese è stato schierato in una linea a quattro con Buttaro a destra e la coppia composta da Lancini e Marconi al centro. Per quanto riguarda l'altro undici, Accardi e Doda terzini, Somma e Perrotta al centro.