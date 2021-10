Palermo, verso la V. Francavilla: ok Almici, Buttaro e Valente. Silipo non al meglio

Il Palermo si appresta a sfidare la Virtus Francavilla nel match valido per il decimo turno del Girone C di Serie C

Il Palermo torna in campo per riscattare la deludente prova di Torre del Greco. Nella giornata di ieri, la compagine rosanero ha svolto una sessione di allenamento presso lo Sport Village di Tommaso Natale. Filippi - per il match contro la Virtus Francavilla, in programma mercoledì sera alle ore 21.00 - potrà contare sui rientri di Almici, Valente e Buttaro. Il primo era rimasto fuori dalla lista dei convocati in occasione della gara contro la Turris in via del tutto precauzionale. L'ex Carrarese è tornato a correre dopo il problema alla caviglia che l'ha tenuto ai box, mentre il giovane difensore classe 2002 ha scontato la due giornata di squalifica rimediate sul campo della Juve Stabia.

"Se fino allo scorso weekend la formazione l'hanno fatta le assenze, stavolta il tecnico avrà un minimo di opzioni in più per fare le proprie scelte", si legge sul "Giornale di Sicilia". In difesa, il tecnico rosanero dovrà fare ancora a meno di Andrea Accardi e Ivan Marconi, quest'ultimo alle prese con un problema alla coscia. Per la mediana, il Palermo non potrà contare sull'apporto di Jacopo Dall'Oglio reo quarto cartellino giallo consecutivo (e quinto del campionato) rimediato in occasione della trasferta di Torre del Greco. "Silipo, nonostante abbia giocato uno scampolo di gara, non è ancora in condizioni ottimali", chiosa il noto quotidiano.