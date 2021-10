Palermo, verso la Turris: Marconi e Valente out. Silipo c’è, da valutare Almici

Il Palermo si appresta ad affrontare la Turris nel match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C

⚽️

Giacomo Filippi valuta le condizioni dell'organico a sua disposizione a poco più di quarantotto ore dal big match Turris-Palermo. I rosanero vanno a caccia di continuità dopo la convincente prova disputata contro il Foggia di Zeman. Campani che, invece, cercano riscatto dopo la debacle pirotecnica sul campo del Bari di Mignani.

L'assenza di Ivan Marconi pare certa per il match di domenica. L'ex difensore del Monza "deve recuperare da un problema al tendine del retto femorale e con ogni probabilità salterà anche la successiva sfida di campionato, in programma mercoledì contro la Virtus Francavilla al Barbera", si legge sul "Giornale di Sicilia". Ancora lavoro a parte per Nicola Valente, fermo a causa di un infortunio alla caviglia.

Filippi e il suo staff potranno, invece, contare nuovamente sul sostanziale apporto dato da Andrea Silipo alla manovra offensiva rosanero. Il classe 2001 ha smaltito la febbre che lo ha tenuto ai box nel match contro il Foggia ed è pronto per tornare a disposizione del tecnico originario di Partinico.

"Da valutare le condizioni di Almici, che ha intensificato il lavoro di riatletizzazione", si legge sul noto quotidiano. L'esperto difensore è probabile possa rientrare direttamente per la sfida contro la Virtus Francavilla in quanto non ha ancora ripreso ad allenarsi in pianta stabile con il gruppo squadra rosanero.

Il rientro di Andrea Accardi è previsto per oggi. Il calciatore palermitano si è sottoposto ad una terapia personalizzata a Siviglia ma è ancora difficile provare a delineare una data per il possibile rientro in campo dello stesso.

La squadra partirà alla volta di Torre del Greco sabato dopo aver svolto la consueta rifinitura in terra siciliana.