Palermo, verso la Turris: Accardi a Siviglia, Filippi spera in Almici e Silipo

Il Palermo di Giacomo Filippi sfiderà la Turris nel match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C

⚽️

Il Palermo è reduce dal successo convincente maturato tra le propria mura amiche contro il Foggia di Zeman. Tre gol, tre punti e terzo posto momentaneamente agguantato. I rosanero vogliono dare continuità alla propria stagione e, pertanto, cercheranno di bissare sul campo della Turris. Il match - in programma domenica alle ore 14.30 - potrà dire tanto sulle reali ambizioni di vertice della franchigia siciliana targata Giacomo Filippi.

Quest'ultimo dovrà fare ancora a meno di Andrea Accardi oltre che dello squalificato Alessio Buttaro che ha scontato la prima delle due giornate di squalifica a causa del cartellino rosso rimediato nella sfida contro la Juve Stabia. Il difensore palermitano è fermo ai box dallo scorso 8 agosto, giornata in cui il Palermo affrontò l'Enna in amichevole. Lesione al polpaccio prima, infiammazione al Tendine d'Achille poi. L'ex Trapani si è recato a Siviglia domenica "dove verrà seguito da un’equipe medica per una terapia personalizzata, e il suo rientro a Palermo è atteso per giovedì", si legge sul Giornale di Sicilia.

"A Torre del Greco, invece, potrebbe esserci qualche chance di rivedere Almici", prosegue il noto quotidiano. L'esperto difensore ha intensificato il programma di recupero dopo essersi fermato per una distrazione muscolare alla coscia e potrebbe aggregarsi alla squadra rosanero in settimana. "Da monitorare, infine, le condizioni di Silipo, escluso dai convocati di domenica per febbre", chiosa il Gds.