Palermo, verso la Triestina: da valutare Accardi e Floriano, Brunori…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Triestina di Bucchi nel match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C

"Atterraggio in mattinata e defaticante nel pomeriggio, ma per il Palermo si inizierà a lavorare sul serio oggi, in vista del match di ritorno con la Triestina", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla condizione fisica e mentale della squadra di Silvio Baldini.

Per l'ex allenatore di Empoli e Carrarese saranno da valutare le condizioni di Andrea Accardi e Roberto Floriano. "Il primo è uscito dal campo del «Rocco» dolorante al ginocchio sinistro, dopo aver poggiato male la gamba, cadendo su uno scontro aereo. Il secondo, invece, ha chiesto il cambio a causa dei crampi, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante", si legge sul noto quotidiano. Lo stesso Brunori nella prima frazione di gioco ha accusato una botta al piede che ha tenuto per qualche minuto in apprensione Baldini e i tifosi del Palermo. Il bomber rosanero ha poi proseguito l'incontro e pertanto non dovrebbe essere inserito nella lista degli indisponibili per la gara di ritorno contro la Triestina. A scopo precauzionale, nessuno dei tre si è allenato col gruppo nel pomeriggio di ieri.

Seduta defaticante, dunque, per chi è sceso in campo al Nereo Rocco. Mentre chi non ha giocato l'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C ha svolto una normale sessione di allenamento.