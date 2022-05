Palermo, verso la Triestina: Accardi preoccupa, Floriano e Brunori al 100%. Soleri…

Le ultime novità su indisponibile e possibili squalifiche in vista del match di ritorno playoff contro la Triestina: le prossime mosse di Baldini

"Il peso delle diffide e la conta degli acciaccati. Baldini, in vista del match di ritorno con la Triestina, dovrà ragionare sulla formazione da mandare a in campo anche nell’ottica del passaggio del turno". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sulle possibile scelte di Silvio Baldini in vista dell'atteso ritorno playoff contro la Triestina, in programma giovedì alle 20:30 al 'Renzo Barbera'.

Preoccupa non poco la distorsione al ginocchio accusata da Accardi nella trasferta di Trieste, con il difensore che ha fino a ieri svolto un lavoro differenziato in palestra. Da valutare in vista di domani, ma al suo posto è stato provato Buttaro che, verosimilmente, dovrebbe andare a sostituirlo dal primo minuto. Tutto ok per Floriano e Brunori, che hanno risolto le rispettive noie fisiche accusate dopo la trasferta in Venezia Giulia, sono ovviamente arruolabili e non la loro presenza da titolari non dovrebbe essere in discussione. Discorso differente per Soleri, uscito acciaccato dal match d'andata e alle prese con un affaticamento muscolare nonostante sia entrato nel frangente finale della partita.

Occhi puntati, invece, sulla questione diffide. "L’altro aspetto riguarda i giocatori per i quali può scattare la squalifica: Marconi, De Rose e Dall’Oglio". Questa situazione potrebbe suggerire dei cambi per il tecnico toscano, che potrebbe far tornare Perrotta al centro della difesa, inserendo a gara in corso uno tra Damiani e Odjer accanto a De Rose per far rifiatare e mettere al sicuro da possibile ammonizione Dall'Oglio.