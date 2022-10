Palermo, verso la Ternana: Valente scalda i motori. Elia lavora a parte, ma…

Elia lavora a parte ma può recuperare, Valente pronto ad una maglia da titolare

Il Palermo divide il proprio lavoro in due sessioni: sedute in palestra al mattino, mentre nel pomeriggio la squadra torna sul campo per le consuete sedute tattiche in preparazione della sfida esterna contro la Ternana. Soltanto Salvatore Elia è l’unico a non lavorare col gruppo, dopo l'infortunio rimediato contro il Südtirol. Tutto secondo la tabella di marcia, in quanto il piano di recupero, ad oggi, prevede che l'esterno d'attacco effettui lavoro differenziato per non sovraccaricare l’articolazione.

Il responso degli esami, che ha scongiurato ogni tipo di lesione, fa sì che Corini possa sperare in un suo recupero già per la trasferta di sabato pomeriggio a Terni, ma le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Tra domani e dopodomani, se dovesse far rientro in gruppo, si potrà valutare una sua possibile partenza con la squadra. In attesa di certezze concrete sulle condizioni di Elia, il andidato numero uno ad una maglia da titolare sulla fascia destra è Valente, sia che si giochi col 4-2-3-1, sia che venga riproposto il 4-3-3. Ma di

prove tattiche si inizierà a parlare a partire da oggi, quando i rosa riprenderanno a lavorare sul campo per provare il possibile undici anti-Ternana. Rimane dunque solo il rebus Elia, ma per il resto, il Palermo a Terni potrà contare su tutti gli effettivi in organico, con Bettella ormai stabilmente rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari accusati a Manchester.