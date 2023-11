Palermo, verso la Ternana: test in famiglia con la Primavera, differenziato Stulac

Seduta mattutina oggi al Palermo F.C. CFA per la squadra di Eugenio Corini. A Torretta i rosanero hanno svolto un'attivazione ed una partita in famiglia con la formazione Primavera. Lavoro differenziato per Leo Stulac. Intanto, la preparazione del Palermo riprenderà nella giornata di lunedì, in vista della prossima gara esterna in casa della Ternana, in programma sabato 26 novembre alle ore 16:15 allo Stadio "Libero Liberati".