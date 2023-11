Palermo, verso la Ternana: Stulac ok, da valutare Ceccaroni-Vasic. Di Francesco…

Le ultime in vista della sfida tra Ternana e Palermo, in programma domenica 26 novembre allo Stadio "Liberati".

Domenica libera per i giocatori del Palermo , prima del ritorno il campo. "Dopo aver lavorato sodo per tutta la settimana, presso il centro sportivo di Torretta, oggi i giocatori rosanero godranno di un giorno di riposo e avranno modo di staccare la spina, prima di tornare ad immergersi nel lavoro con l’obiettivo di superare il momento di crisi", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".

La marcia di avvicinamento alla gara contro la Ternana, in programma domenica prossima allo Stadio "Libero Liberati", riprenderà nella giornata di domani. Da monitorare le condizioni di Ceccaroni, Vasic e Di Francesco, fermi ai box. "Quest’ultimo sembra ormai sulla via del recupero, anche se per avere maggiori certezze si dovrà attendere ancora qualche giorno", si legge. Intanto, ieri Stulac è tornato a lavorare dopo aver smaltito l’attacco febbrile, ma si è limitato a svolgere un allenamento differenziato. Seguiranno aggiornamenti...