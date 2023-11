Palermo, verso la Ternana: Stulac in gruppo, differenziato per tre. Il report

E’ ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna in casa della Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati". La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e mobilità, potenza aerobica, possesso palla ed una partita a tema. Leo Stulac - informa il club di viale del Fante - ha lavorato in gruppo. Pietro Ceccaroni, Federico Di Francesco ed Aljosa Vasic proseguono il lavoro differenziato.