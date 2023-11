Palermo, verso la Ternana: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della sfida in programma domenica al “Liberati”.

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo in vista del match contro la Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Libero Liberati”: fischio d’inizio alle ore 16:15. A Torretta - informa il club di viale del Fante - i rosanero hanno svolto un’attivazione e circuit training in palestra, rondos, duelli 3 vs 3 e 2 vs 2 e partite a campo ridotto.