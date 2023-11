Palermo, verso la Ternana: seduta mattutina a Torretta, Desplanches-Lund in gruppo

Il report della seduta mattutina svolta dai rosanero in vista della sfida in programma domenica al “Liberati”.

Seduta mattutina oggi al Palermo F.C. CFA di Torretta in vista della sfida contro la Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Libero Liberati”. La squadra allenata da Eugenio Corini - informa il club di viale del Fante - ha svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed inattive a favore. Sebastiano Desplanches e Kristoffer Lund, rientrati in città dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno lavorato in gruppo.