Palermo, verso la Ternana: problemi di mira, i centrocampisti a lezione di… tiro

"Mira sbagliata, i centrocampisti a lezione di... tiro". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nel corso della seduta di allenamento di ieri pomeriggio a Boccadifalco, il tecnico Eugenio Corini ha fatto svolgere una sessione di esercitazioni sui tiri in porta ai suoi centrocampisti, "battendo su un punto toccato anche in sede di presentazione del match con la Ternana: serve maggiore incisività li davanti", si legge.