Palermo, verso la Ternana: lunedì 27 febbraio mister Corini in conferenza stampa

In vista della gara contro la formazione rossoverde, lunedì 27 febbraio il tecnico Eugenio Corini, che però non sarà in panchina causa squalifica rimediata contro gli altoatesini, interverrà in conferenza stampa presso lo Stadio "Renzo Barbera": dichiarazioni live su Mediagol.it. "Lunedì 27 febbraio alle ore 11.00 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C.", scrive il club rosanero sul proprio sito ufficiale.