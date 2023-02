Palermo, verso la Ternana: il dato dei biglietti venduti per il match del “Barbera”

In vista della gara contro la Ternana, sono quasi 4.000 i biglietti venduti fin qui venduti per assistere alla sfida in programma domani sera, martedì 28 febbraio alle ore 20:30, allo stadio "Renzo Barbera". Dato che non lascia presagire ad un impianto gremito in ogni ordine di posto, ma sarà certamente un "Barbera" caldo, che si appresta a spingere la formazione rosanero guidata da Eugenio Corini, reduce da due pari consecutivi con Frosinone e SudTirol, che cerca il successo interno contro la Ternana, attualmente non in un buon momento di forma sotto il profilo tecnico e societario.