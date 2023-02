PALERMO, VERSO LA TERNANA: ESAMI STRUMENTALI PER GRAVES E SALA. L’ESITO

Le condizioni di Graves e Sala usciti anzitempo in SudTirol-Palermo. Il report

Assenti certi dalla lista dei convocati del tecnico di Bagnolo Mella - che sarà diramata nelle prossime ore -, Simon Graves Jensen e Marco Sala, usciti anzitempo per problemi muscolari durante la sfida contro il SudTirol. I due calciatore sono stati sottoposti quest'oggi ad indagini strumentali, che non hanno evidenziato lesioni muscolari, come comunicato dal club di viale del Fante. Il centrale difensivo danese e l'esterno basso mancino proseguono dunque la loro tabella di marcia attraverso il percorso fisioterapico di recupero.