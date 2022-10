Palermo, verso la Ternana: Corini perde Elia e rilancia Valente. Bettella e Saric…

A grandi passi verso la trasferta contro la Ternana. Nonostante l'alto coefficiente di difficoltà della sfida contro la compagine di Lucarelli, il Palermo vuole riscattare subito il passo faldo contro il SudTirol con una prestazione di livello al "Liberati". Possibilmente fornendo una prova che porti in dote punti pesanti in classifica, oltre a denotare progressi tangibili in termini di identità e qualità di gioco. Il Palermo non fa punti lontano dal Barbera dalla seconda giornata di campionato, quando Nicola Valente firmò la rete che consentì alla squadra di Corini di passare in vantaggio contro il Bari e poi portare a casa un pari dal San Nicola. Proprio Nicola Valente, ultimamente in calo nelle gerarchie del coach di Bagnolo Mella, dovrebbe tornare titolare nella sfida in programma in Umbria sabato prossimo. Complice l'infortunio occorso ad Elia contro il SudTirol, meno grave del previsto ma che comunque costringerà al forfait l'ex Benevento, il numero trenta rosa ritroverà il campo dal primo minuto. La fascia destra, da esterno offensivo, dovrebbe essere la sua collocazione designata, a prescindere dal modulo che Corini deciderà di utilizzare contro i rossoverdi. Valente in pole per una maglia da titolare sia in caso di ricorso al 4-2-3-1 che di ritorno al 4-3-3. Corini ritroverà tra i disponibili al Liberati Davide Bettella: il centrale difensivo ex Monza ha smaltito il problema muscolare agli adduttori avvertito nel ritiro di Manchester e non era nella lista dei convocati contro ik SudTirol solo a scopo precauzionale. Scalpita anche Dario Saric, tenuto a riposo da Corini nel match contro la formazione di Bisoli poiché reduce dagli impegni sostenuti con la Bosnia in Nations League. Possibile che anche l'ex Ascoli riesca a ritagliarsi uno spazio nell'undici di partenza contro la Ternana.