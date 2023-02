Palermo, verso la Ternana: Bettella-Valente in gruppo. Verre, Graves e Sala…

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Ternana. Questa mattina la squadra di Eugenio Corini è tornata in campo per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga, in programma martedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro di attivazione muscolare, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.