Palermo, verso la Spal: seduta pomeridiana al “Tenente Onorato”: il report

La sfida Palermo-Spal è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": il report dell'allenamento.

Il Palermo di Eugenio Corini affronterà la Spal al "Renzo Barbera" nella trentaseiesima giornata di Serie B. Reduci dal pareggio esterno contro il Como, i rosanero hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime dodici gare. Il rendimento negativo non ha comunque precluso a Brunori e compagni di battagliare per raggiungere i playoff, a tre gare dal termine del campionato.

Nella giornata di oggi, la compagine siciliana, come comunicato attraverso i canali ufficiali, ha svolto una seduta pomeridiana al "Tenente Onorato" in vista del match contro la Spal. In particolare, i calciatori hanno iniziato con un'attivazione tecnica, proseguendo poi con un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e inattive contro.