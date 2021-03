Palermo, verso la sfida contro la Casertana: anche Corrado vicino al rientro, le ultime dall’infermeria

Un altro turno senza partite per il Palermo dopo il rinvio delle partite contro Monopoli e Foggia.

Nella giornata di ieri, l’ultimo allenamento della settimana allo Stadio “Renzo Barbera”. “Seduta pomeridiana per i rosanero che si avviano a recuperare tutti gli acciaccati, rimasti precauzionalmente ai box”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Doda e Lancini, che nella seduta di venerdì avevano svolto parte dell’allenamento con i compagni, non hanno lavorato in gruppo, così come Corrado.

Ciò nonostante, tutti e tre hanno intensificato la riatletizzazione e domani potrebbero definitivamente tornare a disposizione di Filippi in vista della trasferta di sabato a Caserta. Contro la Casertana, dunque, salvo sorprese, dovrebbe mancare il solo De Rose, che dovrà scontare un turno di squalifica. Per il ruolo di mediano, pertanto, è corsa a due: uno tra Odjer e Broh giocherà al fianco di Luperini, “con Martin in seconda battuta”, conclude il noto quotidiano.