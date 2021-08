Palermo, verso la sfida contro il Latina: Accardi in dubbio, le condizioni di Valente

La sfida tra Palermo e Latina è in programma domenica 29 agosto allo Stadio "Renzo Barbera"

Quattro giorni e sarà Palermo-Latina . Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento alla prima partita del campionato di Serie C 2021-22 , in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera". Nella giornata di ieri, gli uomini di Giacomo Filippi hanno svolto la prima seduta della settimana.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", Nicola Valente - risolto il problema al piede che lo tiene da tempo fermo ai box - ha iniziato con il programma di riatletizzazione. "La microfrattura del quinto metatarso si è ricomposta, ma serve tempo per riaverlo a disposizione", si legge. Restano da valutare le condizioni di Andrea Accardi, alle prese con un fastidio muscolare. Il difensore classe 1995 ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato e il suo recupero per la partita contro la squadra di Daniele Di Donato resta in dubbio.