Palermo, verso la Serie B: domani l’allenatore Silvio Baldini in conferenza stampa

Tutto pronto per la nuova stagione agonistica. Dopo la vittoria dei playoff di Serie C, il Palermo di Silvio Baldini si radunerà quest'oggi per l'inizio del ritiro estivo che si svolgerà nello stesso capoluogo siciliano. Il tecnico rosanero interverrà domani alle ore 12.00 in conferenza stampa per fissare gli obiettivi dei rosanero che saranno chiamati ad avere un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di Serie B. Di seguito, il comunicato del club di Viale del Fante.