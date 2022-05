Palermo, verso la semifinale di ritorno: Lancini out, Floriano è in dubbio

Il secondo atto della sfida tra Palermo e Feralpisalò è in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Feralpisalò. Dopo la vittoria conquistata mercoledì sera al "Turina" in occasione della semifinale d'andata dei playoff di Serie C grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori, Roberto Floriano ed Edoardo Soleri, la squadra di Silvio Baldini tornerà a lavorare in città nella giornata di oggi. I rosanero, infatti, hanno fatto ritorno nel capoluogo siciliano ieri sera con un volo partito da Parma ed atterrato a Trapani.

Intanto, per la gara di ritorno in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera" (fischio d'inizio alle ore 20:30), il tecnico toscano non avrà l'intero organico a disposizione. Salterà la sfida contro gli uomini di Stefano Vecchi Edoardo Lancini, squalificato dal Giudice Sportivo a seguito dell'ammonizione rimediata a Salò. Chi prenderà il posto del centrale ex Brescia è con ogni probabilità Marco Perrotta, entrato anche lui tra i diffidati. In totale, il Palermo ne conta al momento undici: Brunori, Buttaro, Crivello, Damiani, De Rose, Marconi, Massolo, Odjer, Pelagotti, Perrotta e Valente. Tutti a rischio forfait per l'eventuale finale d'andata contro una tra Padova e Catanzaro.

Ma non solo; anche Floriano potrebbe saltare la gara di domenica. Uscito anzitempo durante la partita del "Turina" a causa di un problema muscolare, l'attaccante ex Bari dovrebbe sottoporsi a controlli per valutare l'entità del suo infortunio. Seguiranno aggiornamenti...