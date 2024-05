Palermo, verso la Samp: seduta pomeridiana a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra guidata da Michele Mignani in vista della gara in programma venerdì al "Barbera".

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro la Sampdoria , in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il turno preliminare dei p layoff di Serie B . Seduta pomeridiana oggi a Torretta per i rosanero. Matteo Brunori e compagni , allenati da Michele Mignani - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione e un lavoro tattico a tutto campo.

Intanto domani, giovedì 16 maggio, Mignani parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA. "L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 11.10 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards", si legge in una nota della società.