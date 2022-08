Palermo, verso la Reggina: Valente out, Di Mariano in pole per sostituire il 30 rosa

Francesco Di Mariano è il candidato numero uno per sostituire Nicola Valente

"Irrinunciabile, a dir poco. Salvo cause di forza maggiore, nessuno ha mai tenuto Valente fuori dai titolari in quasi un anno. Corini sarà obbligato a farlo a Reggio Calabria, causa squalifica dell’esterno rosanero, espulso nel match con l’Ascoli. Al Palermo, però, non mancano certo le alternative" - apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che si concentra sulle possibili mosse che il tecnico de Palermo FC, Eugenio Corini, potrebbe adottare per sostituire lo squalificato Nicola Valente.

Con ogni probabilità, l’assenza del numero 30 spiana la strada all’esordio da titolare per Di Mariano, che però nell’ultima partita ha condiviso il posto in campo con l’ex Carrarese, fin quando non è stato espulso dal direttore di gara. L’ultima volta in cui Valente è partito dalla panchina risale al mese di ottobre, un Palermo-Avellino di fine girone d’andata nello scorso campionato. Da allora, se Valente è stato convocato, il suo nome è sempre stato incluso negli undici scelti per scendere in campo dal primo minuto. Anche quando la prudenza consigliava di dargli un po' di riposo, come nella vittoria sul Bari nel match dell'ultima giornata della regular season dello scorsa stagione di Serie C, con una diffida sulla testa e i play-off incombenti. Valente è stato poi abile ad evitare ogni tipo di rischio e negli spareggi, la sua presenza è stata un’arma in più per Baldini.

In questa stagione, poi, si è dovuto fermare precauzionalmente per un problema muscolare prima della trasferta di Torino in Coppa Italia, dopodiché ha sempre preso parte a tutte le partite disputate finora. Sempre da titolare, ovviamente, perché la sua duttilità sulla fascia in entrambe le fasi lo rende un elemento difficile da sostituire. Corini proverà a sopperire al suo forfait con Di Mariano, un esterno più offensivo, ma altrettanto abile sia sulla destra che sulla sinistra. Quando il palermitano è sceso in campo con l’Ascoli, però, il «Genio» ha voluto utilizzarlo insieme a Valente, dirottando Elia in difesa nel ruolo di terzino sinistro.

Con la Reggina, la strada sembra tracciata per uno schieramento con l'ex Benevento e l'ex Lecce a comporre il trio offensivo con Brunori in mezzo, o in alternativa la batteria di trequartisti con Floriano alle spalle del bomber. Ma non è da escludere un passaggio ad un tridente meno ampio, con Di Mariano e Floriano alle spalle della punta in una sorta di albero di Natale - scrive il noto quotidiano. Loro due più di altri nomi (come il giovane Stoppa, che viene comunque tenuto in considerazione da Corini) per ricostruire la linea offensiva per la trasferta in Calabria di sabato pomeriggio.

Queste, di base, le due possibili soluzioni per sopperire alla mancanza di Valente che con il suo forfait apre le porte al futuro in tutte le sue sfaccettature. Perché lì davanti, nel Palermo, le alternative adesso ci sono e possono essere sfruttate al meglio. Sia col 4-2-3-1 che col 4-3-3 o con le sue varianti, tutte soluzioni tattiche su cui i rosa stanno lavorando per voltare pagina rispetto al passato - chiude il noto quotidiano.