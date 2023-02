Palermo, verso la Reggina: Segre in gruppo, Tutino e Massolo…

Il report dell'allenamento odierno del Palermo in vista della Reggina

Poco meno di quarantotto ore al match del "Renzo Barbera" tra Palermo e Reggina, valido per la 23a giornata di Serie B. Prosegue la marcia di avvicinamento della compagine di Eugenio Corini, in campo oggi "Tenente Onorato" in seduta pomeridiana.