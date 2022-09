Palermo, verso la Reggina: Saric in dubbio dal 1′ minuto, Di Mariano ok. Broh…

"I dubbi di Corini ruotano attorno alle assenze, quelle di Valente, per squalifica, e di Broh per infortunio", si legge. L'ex coach del Brescia avrà così quattro centrocampisti a disposizione e la scelta sul modulo verrà effettuata principalmente in base alle condizioni di Saric, costretto a saltare le prime tre giornate di campionato con l'Ascoli per questioni legate al mercato. "Il nuovo arrivato potrebbe, comunque, essere schierato insieme a Stulac e Segre per poi variare assetto in corso di gara con il ritorno al 4-2-3-1. In attacco appare certo il debutto di Di Mariano dall'inizio al posto di Valente", prosegue la Rosea.