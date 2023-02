Palermo, verso la Reggina: sabato 4 febbraio mister Corini in conferenza stampa

Archiviata la vittoria conquistata in trasferta contro l' Ascoli , il Palermo prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo match contro la Reggina . La sfida, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B , è in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Palermo che vuole proseguire l'ottima scia di otto risultati utili consecutivi, con Brunori e compagni che cercheranno di riscattare la netta sconfitta rimediata in occasione della gara d'andata, terminata con il risultato di 3-0 fra le mura del "Granillo".

In vista della partita contro la squadra allenata da Filippo Inzaghi, il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa nella giornata di sabato. "Sabato 4 febbraio alle ore 12.45 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C", informa il club di viale del Fante. Dichiarazioni live su Mediagol.it.