Palermo, verso la Reggina: Claudio Gomes parzialmente in gruppo, Vido…

La sfida Palermo-Reggina è in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera"

È ripresa oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match contro la Reggina, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, lavoro aerobico ed una partita a tema. Claudio Gomes - informa il club di viale del Fante - ha lavorato parzialmente in gruppo. Luca Vido ha iniziato la riatletizzazione e si è sottoposto a terapie.