Palermo, verso la Reggiana: venerdì mister Mignani in conferenza stampa

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro la Reggiana, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Nella giornata di ieri, i rosanero hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Al mattino la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo formato dai difensori mentre il secondo da centrocampisti e attaccanti. Dopo un lavoro di forza in palestra e un torello tattico, i difensori hanno effettuato un lavoro tattico sulla linea difensiva, mentre centrocampisti e attaccanti mini sviluppi con conclusioni in porta. Nel pomeriggio, invece, un riscaldamento tecnico, un’esercitazione sulla rapidità, un lavoro tattico a tutto campo sulla fase di non possesso e una partita a tema.