Palermo, verso la Reggiana: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Michele Mignani in vista del match in programma sabato pomeriggio alle ore 16:15.

Prosegue la preparazione del Palermo alla gara contro la Reggiana di Alessandro Nesta, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA di Torretta. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione, un lavoro tattico sulla fase di possesso e su quella di non possesso, torelli tecnici e conclusioni in porta.