Palermo, verso la Paganese: rientra Doda, Luperini da valutare. E Lancini…

La sfida tra Palermo e Paganese è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": le ultime in vista del match

"Quattro assenti nella seduta di ieri per il Palermo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri dalla compagine rosanero. Chi non ha lavorato sul campo del Cus in vista della sfida contro la Paganese, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", sono Accardi (sulla via del recupero), Doda (impegnato con l'Albania Under 21), Lancini (attacco influenzale) e Luperini. Il centrocampista ex Trapani è alle prese con un affaticamento ed è stato tenuto precauzionalmente a riposo. Pertanto, potrebbe essere proprio lui a lasciare il posto da titolare a Francesco De Rose, che tornerà a disposizione di Giacomo Filippi dopo aver scontato un turno di squalifica. Per quanto riguarda Doda, invece, l'esterno classe 2000 farà rientro oggi in Italia e domani si allenerà con i compagni di squadra.