Palermo, verso la Paganese: riecco De Rose, Valente ok. Accardi da valutare

Il Palermo si appresta a sfidare la Paganese nel match valido per il quindicesimo turno del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Il Palermo torna in campo sabato e per i rosa non c’è riposo", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla ripresa degli allenamenti del Palermo di Filippi.

Già nella mattinata di ieri, i rosanero hanno iniziato a preparare scrupolosamente il match di sabato in cui dovranno affrontare l'ostica Paganese tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Il capitano del Palermo Francesco De Rose, dopo aver scontato la squalifica contro il Potenza, tornerà a disposizione del tecnico di Partinico per la prossima sfida. Lo stesso Nicola Valente, del quale preoccupavano le condizioni dati i sei punti alla testa, ha ripreso regolarmente ad allenarsi con il resto dei compagni.

"Restano da valutare solo le condizioni di Accardi, ormai sulla via del recupero dal problema al polpaccio che lo tiene fuori da agosto", sottolinea il noto quotidiano. Il difensore palermitano continua a svolgere lavoro differenziato in attesa di un reintegro definitivo con la squadra siciliana. "Questa settimana dovrebbe gradualmente ritrovare posto in gruppo, anche se bisognerà attendere per capire se potrà essere convocato o meno per la sfida di sabato", si legge sul Gds.

Massimiliano Doda è, invece, ancora impegnato con l'Albania Under 21 e quest'oggi affronterà i pari età del Kosovo. "Domani, dunque, dovrebbe fare rientro in Sicilia per poter tornare a disposizione di Filippi nella giornata di giovedì, a due giorni dalla partita di campionato con i campani", chiosa il "Giornale di Sicilia".