Palermo, verso la Paganese: Filippi ritrova Odjer, per Saraniti è corsa contro il tempo. Le ultime

“Saraniti, ora è corsa contro il tempo”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sul prossimo impegno ufficiale. Sabato sera, allo Stadio “Marcello Torre”, andrà in scena Paganese-Palermo. Chi certamente non partirà alla volta della Campania è Lorenzo Lucca, che sarà squalificato dal giudice sportivo. Restano da valutare, invece, le condizioni di Andrea Saraniti.

L’attaccante palermitano ha accusato un fastidio al polpaccio nella giornata di giovedì. Dunque, oltre ad aver saltato la partita contro la Juve Stabia, non si è allenamento neanche ieri. “Non dovrebbe lavorare con i compagni nemmeno oggi, ma lo staff medico proverà a recuperarlo in tempo per la prossima gara di campionato”, si legge.

Se Saraniti dovesse recuperare, sarà proprio lui a sostituire Lucca. Se, invece, non dovesse farcela, a quel punto Filippi dovrà cercare una soluzione, con Rauti possibile candidato per una maglia da titolare, che fin qui non è mai stato schierato da centravanti. Filippi ritrova anche Odjer che, espulso in occasione della gara contro la Viterbese, ha scontato i due turni di squalifica. Con il suo rientro, lo storico vice di Roberto Boscaglia potrebbe tornare ad un centrocampo a tre.

Prosegue, infine, il programma di recupero per Doda e Corrado: il primo è fermo per una lesione al bicipite femorale, il secondo invece deve ritrovare la migliore condizione.