Palermo, verso la Paganese: Doda torna in gruppo, Baldini e gli schieramenti…

Le ultime in vista della sfida tra Paganese e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Marcello Torre"

"Doda torna in gruppo, ma dei tre terzini destri è chiaramente quello con meno probabilità di scendere in campo domenica a Pagani". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Prosegue, infatti, la preparazione dei rosanero in vista della gara contro la Paganese, in programma domenica pomeriggio. Per l'occasione, Silvio Baldini può contare su tutta la rosa a disposizione. "Problemi di abbondanza che per il tecnico si traducono nella necessità di tenere fuori qualcuno, a turno, dalla partitella", si legge.