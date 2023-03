Palermo, verso la gara contro il Pisa: seduta mattutina per i rosanero. Il report

La sfida Pisa-Palermo è in programma sabato pomeriggio in Toscana

Dopo il pareggio ottenuto contro la Ternana, questa mattina il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Pisa, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi - Romeo Anconetani". Programma di recovery tra piscina e fisioterapia - informa il club di viale del Fante - per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di attivazione tecnica, possesso palla, un lavoro di resistenza alla velocità con la palla ed una partita a tema.