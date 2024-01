Palermo, verso la gara contro il Cittadella: doppia seduta a Torretta. Il report

È proseguita oggi con una doppia seduta la preparazione del Palermo a Torretta in vista della sfida contro il Cittadella, in programma sabato 13 gennaio alle ore 14:00 allo Stadio "Tombolato". I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto. Mamadou Coulibaly e Fabio Lucioni hanno proseguito il lavoro differenziato. E fino a sabato la squadra di Eugenio Corini sarà in ritiro in una struttura alberghiera nelle vicinanze del Palermo CFA.