Palermo, verso la Fidelis Andria: il bis esterno manca da sette mesi

La sfida tra Fidelis Andria e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Degli Ulivi"

"Il bis esterno manca da sette mesi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Alle ore 14:30, allo Stadio "Degli Ulivi", gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la Fidelis Andria di mister Ginestra, "che in casa propria non riesce certo a brillare", si legge. Dopo la vittoria conquistata sul campo della Vibonese, il primo successo esterno della stagione, De Rose e compagni cercano - dunque - il bis. Almeno per quanto riguarda il campionato. Il Palermo, infatti, è reduce dalla sconfitta maturata proprio in trasferta contro il Catanzaro e dall'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C.