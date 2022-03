Palermo, verso la Fidelis Andria: De Rose out, Soleri ancora dal 1′? In avanti…

La scelta per sopperire all'assenza di De Rose avverrà fra Odjer, Dall’Oglio e Damiani. In avanti forse ancora Soleri

"Un Palermo senza De Rose. Nella testa di Baldini, non è certo facile vedere una squadra priva del capitano", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul prossimo impegno di campionato dei rosanero, contro la Fidelis Andria domani pomeriggio al "Renzo Barbera".

L'unica volta in cui l'ex allenatore di Empoli e Carrarese ha rinunciato a De Rose è stato per meno di un tempo contro il Foggia di Zeman. "Tolta quell’occasione, nel 2022 non si è mai visto un Palermo senza De Rose. Lo si vedrà, per forza di cose, domani contro l’Andria. Il giudice sportivo lo ha fermato per un turno, dopo l’ammonizione rimediata ad Avellino (la decima in campionato per lui)", prosegue il Gds.

L'ottima prova del "Partenio Lombardi" potrebbe garantire a Jacopo Dall'Oglio uno dei due posti in mediana, anche se - per ammissione dello stesso - l'ex Catania non è ancora al top della condizione e potrebbe far fatica a disputare due partite nel giro di tre giorni. Scaldano i motori Samuele Damiani e Moses Odjer, pronti per scendere in campo dal 1' minuto contro la Fidelis Andria.

In difesa, Baldini potrebbe essere agevolato dai rientri di Marco Perrotta e Andrea Accardi. Il primo ha scontato la giornata di squalifica, mentre il secondo si è ristabilito dalla gastroenterite.

"In attacco l’unico per cui potrebbe esserci qualche dubbio è Soleri. Non sembrerebbe essere in discussione la conferma di Valente e Luperini nel trio di trequartisti, mentre è a dir poco intoccabile Brunori al centro del reparto avanzato", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".