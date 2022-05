Palermo, verso la FeralpiSalò: martedì mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andara contro la Feralpisalò

Dopo il passaggio del turno ottenuto con la Virtus Entella, il Palermo prepara il doppio confronto in con la Feralpisalò per la semifinale dei playoff dei Serie C. La gara di andata sarà in programma mercoledì 25 maggio alle 21.