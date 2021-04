Palermo, verso la Cavese: otto gli assenti, le ultime. Nuovo ciclo di tamponi per i rosanero

Tre giorni e sarà Palermo-Cavese.

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. La penultima gara prima della fine della regular season. Prima della seduta di allenamento di ieri, il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi dopo la positività di un calciatore emersa nella giornata di lunedì.

Otto gli assenti, gli stessi del giorno prima: Almici, Corrado, Crivello, Palazzi, Peretti, Saraniti e Somma, oltre a Lucca, che sta continuando a lavorare per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. “Le assenze forzate rischiano di lasciare poche alternative”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Almici, che ha rimediato una lesione di secondo grado al semitendinoso della coscia destra con infarcimento emorragico, non dovrebbe recuperare per i play-off. Peretti, alle prese con una lesione distrattiva di basso grado alla giunzione miotendinea dell’adduttore lungo della coscia destra, salterà certamente la Cavese. Gli altri restano da valutare.