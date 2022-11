Palermo, verso il Venezia: Eugenio Corini con il dubbio Stulac contro i lagunari…

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali in Serie B è tempo di scendere nuovamente in campo. Il fine settimana sarà caratterizzato dal quattordicesimo turno del torneo cadetto con il Palermo di Eugenio Corini che ospiterà al "Barbera" il Venezia guidato da Paolo Vanoli. I rosanero tornano tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante per tentare ad acciuffare il bottino pieno contro la formazione lagunare, penultima in classifica. Dopo il ko esterno contro il Cosenza, la formazione del tecnico di Bagnolo Mella è chiamata al successo che manca dall'ultima gara interna contro il Parma.

In difesa, previsto l'innesto di Marco Sala sul versante mancino, dopo oltre un mese e mezzo di assenza forzata. A fare coppia con Nedelcearu al centro della retroguardia, Davide Bettella, che sostituirà lo squalificato Marconi. In avanti, ancora Valente e Di Mariano, a supporto del terminale offensivo Matteo Brunori.

L’unico dubbio di Corini, per la sfida di domenica contro il Venezia, riguarda il centrocampo. Leo Stulac - come riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" -, è il chiodo fisso del tecnico rosanero, che potrebbe rilanciare il centrocampista sloveno dal primo minuto, nel tentativo di offrire maggior fosforo in fase di costruzione della manovra. Claudio Gomes, seppur con caratteristiche differenti rispetto al centrocampista ex Empoli, ha saputo garantire alla mediana rosanero dinamismo e peso, rendendo il reparto di centrocampo più muscolare e fisico. Senza dimenticare la carta Samuele Damiani, altro profilo a disposizione di Eugenio Corini, tatticamente utile per le geometrie della compagine rosanero e spendibile anche a gara in corso.