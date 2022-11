Palermo, verso il Venezia: è l’ora di Bettella. Sala completerà una difesa inedita…

Il Palermo di Eugenio Corini prepara la sfida contro il Venezia del neo tecnico Paolo Vanoli , in programma allo Stadio "Barbera" domenica 27 novembre alle ore 18:00. Contro la compagine lagunare, il tecnico di Bagnolo Mella è chiamato a dover rivedere la retroguardia rosanero, a causa dello stop per squalifica di Ivan Marconi ed il rientro a pieno regime dell'esterno basso mancino Marco Sala , che ha definitivamente recuperato dall'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel match esterno contro la Ternana .

A sostituire il centrale di difesa classe 1989 sarà Davide Bettella. L'ex difensore del Monza ha disputato una sola gara da titolare in maglia rosanero nel ko di Reggio Calabria (3-0 il finale), rimediando un 'espulsione negli ultimi minuti di partita. Ivan Marconi ha così sovvertito le gerarchie iniziali, conquistando il posto al fianco di Nedelcearu. In occasione della prossima sfida di campionato in cui Brunori e compagni affronteranno il Venezia, Corini dovrà fare a meno proprio dello squalificato Marconi e per Bettella può, dunque, aprirsi la strada della convinzione nei propri mezzi e nelle decisioni dell'allenatore.